I dazi agitano i mercati ecco come difendere i risparmi

Ilgiornale.it - I dazi agitano i mercati, ecco come difendere i risparmi Leggi su Ilgiornale.it Aumentate le probabilità di una recessione o di una stagnazione, il primo obiettivo è diminuire i rischi

I dazi agitano i mercati, ecco come difendere i risparmi. Dazi Trump sulle auto, Stellantis valuta la contromossa. Ecco come i dazi imposti da Trump agitano i settori energia e materie prime. Trump, dazi al 50% per il Canada. Crollano le Borse europee: bruciati 279 miliardi. Borsa oggi 28 febbraio: Europa in allerta sui dazi di Trump. A Milano brilla Nexi, sì dei soci Banco Bpm a.... Export, in Piemonte vale 9,6 miliardi: ecco tutti i numeri.

I dazi agitano i mercati, ecco come difendere i risparmi - L’annuncio di una nuova ondata di dazi da parte dell’amministrazione Trump – che prevede aumenti fino al 25% su acciaio, alluminio, automobili e componentistica – ha suscitato preoccupazioni diffuse t ... (ilgiornale.it)

Dazi, Borse europee ancora in rosso: Milano cede il 3,5%. Male lebanche. Mosca in forte rialzo - Le Borse asiatiche, orfane dei listini cinesi chiusi per festività, concludono una nuova seduta pesante, in scia con Wall Street. Sui mercati non si allenta la paura dei dazi, con i timori ... (msn.com)

Dazi, Borse europee ancora in rosso: è la peggior settimana dal 2022. Milano cede il 3,7%. Male le banche - Le Borse europee sono pesanti mentre si valutano gli impatti dei dazi sull'economia globale e le prospettive di un aumento dell'inflazione. In rosso i future di Wall Street, dopo il ... (msn.com)