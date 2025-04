Anteprima24.it - Varato il dispositivo del traffico per l’Asi Motoday 2025 di domenica 6 aprile

In occasione delin programma, vigerà il seguentedel: – chiusura alveicolare con istituzione del divieto di sosta e fermata in piazza San Modesto a partire dalle ore 8:00 sino al termine della manifestazione; – chiusura aldelle seguenti strade limitatamente ai tratti interessati dal passaggio di motoveicoli a partire dalle ore 12:30 e per il tempo strettamente necessario al passaggio della sfilata: via Firenze, via Napoli, via delle Puglie, via dei Mulini (dall'incrocio con via delle Puglie fino all'incrocio con via Rummo), via Gaetano Rummo, piazza Orsini, via Ennio Goduti, via del Pomerio, viale dei Rettori, piazza IV Novembre.