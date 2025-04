Dune | Parte 3 è al primo gustoso spoiler | Duncan Jason Momoa ritorna dalla morte!

Dune: Parte 2 è arrivato nelle sale, i fan della saga diretta da Denis Villeneuve ispirata ai romanzi di Frank Herbert hanno iniziato a pensare a Dune: Parte 3. Il regista ha infatti anticipato che si sarebbe occupato anche della prossima trasposizione cinematografica del kolossal fantasy chiarendo che le vicende che vedremo sullo schermo saranno ispirate questa volta al libro che in italiano ha il titolo di Messia di Dune. Per vedere il nuovo film arrivare al cinema, però, ci vuole ancora un po'. il che non significa che degli spoiler eccellenti non ci rivelino qualcosa prima ancora di un trailer ufficiale. Cosa che si è puntualmente verificata, grazie a una battuta in tv di Jason Momoa.Una sorpresa chiamata Jason MomoaA un anno dall'uscita del secondo capitolo della saga cinematografica e pochi mesi dopo l'esordio dello spin-off televisivo sulle Bene Gesserit Dune: Prophecy, l'interprete del glorioso Duncan, maestro di spada e mentore del giovane Paul Atreides, davanti alle telecamere di TODAY, ha ammesso che sarebbe stato della partita anche in Dune 3.

