Referendum voto ai fuorisede Micalizzi | Servirà grande sforzo ma importante opportunità

In data 3 aprile 2025 il Vicesindaco Andrea Micalizzi ha incontrato i rappresentanti dell'Udu Padova, assieme al Consigliere comunale delegato alle Politiche giovanili Pietro Bean. L'associazione studentesca ha chiesto un confronto con l'amministrazione sul voto fuorisede per i Referendum del 8 e 9 giugno.

