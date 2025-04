Meloni | Attenzione all' allarmismo sul mercato Usa non smetteremo di esportare

mercato importante, quello Usa, che vale circa il 10% della nostra esportazione. Non smetteremo di esportare negli Usa, ma Attenzione all'allarmismo che sto vedendo in queste ore". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a margine della visita sull'Amerigo Vespucci a Ortona. Quotidiano.net - Meloni: "Attenzione all'allarmismo sul mercato Usa, non smetteremo di esportare" Leggi su Quotidiano.net "Sono ovviamente preoccupata, è un problema che va risolto. Non ne farei la catastrofe che sto ascoltando in questi giorni che mi preoccupa paradossalmente più del fatto in sé. Parliamo di unimportante, quello Usa, che vale circa il 10% della nostra esportazione. Nondinegli Usa, maall'che sto vedendo in queste ore". Lo ha detto la premier Giorgiaa margine della visita sull'Amerigo Vespucci a Ortona.

