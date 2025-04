Juventusnews24.com - Conceicao Juventus, la permanenza a Torino è ora a rischio? Cosa filtra sul futuro dell’esterno portoghese

di RedazioneNews24, laè ora asul, arrivato in bianconero in prestito seccoL’edizione odierna del Corriere dello Sport è tornata a parlare di Francisco, esterno di proprietà del Porto sbarcato ala scorsa estate con la formula del prestito secco oneroso.Negli scorsi mesi c’è sempre stata fiducia circa un riscatto da parte del calciomercato. Ora però, senza la certezza di un piazzamento nella prossima Champions League, il discorso è stato congelato in attesa di fare chiarezza sul: tutto resta aperto.Leggi sunews24.com