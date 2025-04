Veronique Rabiot attacca | Il calcio è un ambiente tossico le punizioni non bastano! I calciatori sono stanchi di una cosa

Veronique Rabiot ha parlato a RMC Sport della chiusura di una parte di curva del Psg dopo gli insulti all'ex Juve nella sfida di Ligue 1 con il Marsiglia. PAROLE – «C'è un sistema giudiziario a due

