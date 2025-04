Concorsi pubblici tutti i bandi in scadenza ad aprile 2025

aprile 2025, sono numerosi i Concorsi pubblici che offrono circa 1.500 posti di lavoro in vari settori, aprendo importanti opportunità di carriera per diplomati e laureati. Ecco una panoramica dei bandi in scadenza:I bandi dei Concorsi pubblici in scadenza ad aprile 2025Polizia di Stato (Imagoeconomica).Ecco la lista dei bandi in scadenza ad aprile:Ministero degli Affari esteri (Maeci): Concorso per docenti all’estero, scadenza il 3 aprile.Forze dell’OrdinePolizia di Stato: Due Concorsi, scadenze il 23 e 30 aprile.Vigili del Fuoco: Selezione per diplomati in elettronica o informatica, scadenza il 18 aprile.Comune di Milano: Concorso per collaboratori amministrativi con diploma o qualifica triennale, scadenza il 10 aprile.Dipartimento per la trasformazione digitale: Selezione per esperti con compensi fino a 90 mila euro, scadenza il 3 aprile. Lettera43.it - Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza ad aprile 2025 Leggi su Lettera43.it Ad, sono numerosi iche offrono circa 1.500 posti di lavoro in vari settori, aprendo importanti opportunità di carriera per diplomati e laureati. Ecco una panoramica deiin:IdeiinadPolizia di Stato (Imagoeconomica).Ecco la lista deiinad:Ministero degli Affari esteri (Maeci): Concorso per docenti all’estero,il 3.Forze dell’OrdinePolizia di Stato: Due, scadenze il 23 e 30.Vigili del Fuoco: Selezione per diplomati in elettronica o informatica,il 18.Comune di Milano: Concorso per collaboratori amministrativi con diploma o qualifica triennale,il 10.Dipartimento per la trasformazione digitale: Selezione per esperti con compensi fino a 90 mila euro,il 3

