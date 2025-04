F1 Charles Leclerc | Dobbiamo lavorare per massimizzare il potenziale della macchina

Charles Leclerc non ha brillato nel venerdì di Suzuka, piazzandosi in settima posizione nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2025 di Formula Uno. Il monegasco della Ferrari, terzo in FP1, ha accusato un gap di quasi mezzo secondo dalle McLaren sul giro secco con gomme soft in FP2 attestandosi comunque a meno di un decimo dal terzo posto della Racing Bulls di Isack Hadjar.La Scuderia di Maranello deve necessariamente rialzare la testa dopo la debacle di Melbourne e soprattutto dopo la clamorosa doppia squalifica di Shanghai, al termine di una gara opaca che aveva visto il quinto posto di Leclerc davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton (vincitore della Sprint cinese). A Suzuka l’obiettivo della Rossa è quello di conquistare almeno il primo podio dell’anno, anche se bisognerà fare i conti con la Mercedes di George Russell e con la Red Bull di Max Verstappen. Oasport.it - F1, Charles Leclerc: “Dobbiamo lavorare per massimizzare il potenziale della macchina” Leggi su Oasport.it non ha brillato nel venerdì di Suzuka, piazzandosi in settima posizione nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2025 di Formula Uno. Il monegascoFerrari, terzo in FP1, ha accusato un gap di quasi mezzo secondo dalle McLaren sul giro secco con gomme soft in FP2 attestandosi comunque a meno di un decimo dal terzo postoRacing Bulls di Isack Hadjar.La Scuderia di Maranello deve necessariamente rialzare la testa dopo la debacle di Melbourne e soprattutto dopo la clamorosa doppia squalifica di Shanghai, al termine di una gara opaca che aveva visto il quinto posto didavanti al compagno di squadra Lewis Hamilton (vincitoreSprint cinese). A Suzuka l’obiettivoRossa è quello di conquistare almeno il primo podio dell’anno, anche se bisognerà fare i conti con la Mercedes di George Russell e con la Red Bull di Max Verstappen.

