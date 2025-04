Dayitalianews.com - ‘Trumptax’: Bonelli e Fratoianni rispondono ai dazi di Trump col boicottaggio – VIDEO

I leader di Alleanza Verdi e Sinistra hanno lanciato un’applicazione che riconosce la provenienza dei beni di consumo.dice: “Un modo per fare scelte consapevoli”.I leader Nicolae Angelodi Alleanza Verdi e Sinistra provano a rispondere aiimposti da Donald. I due parlamentari hanno lanciato l’iniziativa “tax”: un’applicazione, anche web, che permette di scansionare i prodotti distribuiti nei supermercati e riconoscere quelli di provenienza americana.Come funziona l’appL’applicazione è disponibile per tutti i dispositivi Android. Infatti, è scaricabile da Play store. Ma atax si può accedere anche attraverso il sito messo a disposizione dallo strumento:tax.eu. L’applicazione non è, invece, presente sullo store Apple e quindi tutti gli utenti dovranno, eventualmente, andare sul web per accedere al servizio offerto in maniera gratuita.