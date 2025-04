Il Barcellona rischia di non poter fare alcun acquisto a giugno sono scomparsi 100 milioni Marca

Il Barcellona si appresta a vivere un'altra estate turbolenta, con nuove difficoltà legate al Fair Play finanziario. La Liga ha annunciato che il club catalano non rientrerà nei parametri per la prossima stagione, un duro colpo in vista del mercato estivo. Come riportato da Marca, la mancanza di margine salariale limiterà pesantemente la capacità della società di ingaggiare nuovi giocatori, un problema già vissuto negli ultimi anni. Tuttavia, il club credeva di aver superato questa fase, soprattutto dopo la conferma della Liga a gennaio. Ora, invece, si trova nuovamente in difficoltà a causa di una revisione dei conti.

Il Barcellona rischia un'estate senza mercato (Marca)

Scrive così il quotidiano madrileno:

"Il motivo è che ne sono scomparsi 100 milioni. Quelli che vendono i palchi Vip. Inizialmente l'affare sembrava fatto, ma, sorprendentemente, il club non lo ha incluso nel conto economico del bilancio intermedio presentato alla Liga qualche giorno fa.

