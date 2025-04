Mister Movie | Minecraft Movie | Incassi da Record Previsti! Ecco le Proiezioni

Minecraft! Le previsioni per il film di Warner Bros/Legendary stanno impazzando. In un periodo in cui il box office nazionale è in calo rispetto all'anno scorso, e con l'economia globale in subbuglio, "A Minecraft Movie" si preannuncia come un successo colossale. Le anteprime di stasera, secondo fonti, superano i 7 milioni di dollari, iniziate alle 15:00. Le Proiezioni conservative sono salite a oltre 75 milioni di dollari, ma nell'aria si respira ottimismo, visto che è da tempo che l'industria non vede un tale successo al botteghino. Solo un fine settimana nel 2025 ha superato i 100 milioni di dollari per tutti i titoli, dal 14 al 16 febbraio (144 milioni di dollari), quando "Captain America: Brave New World" ha incassato 88,8 milioni di dollari in 3 giorni e 100 milioni di dollari in 4 giorni.

