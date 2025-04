La Clai Imola in Abruzzo per una trasferta che vale un’intera stagione

trasferta di questa lunga ed appassionante stagione per la Clai Imola Volley. Le ragazze allenate da Massimo Benedetti e Dominico Speek sosterranno infatti in questo fine settimana il loro ultimo viaggio lontano da casa, che le porterà in Abruzzo per affrontare il Tenaglia. Bolognatoday.it - La Clai Imola in Abruzzo per una trasferta che vale un’intera stagione Leggi su Bolognatoday.it Ultimadi questa lunga ed appassionanteper laVolley. Le ragazze allenate da Massimo Benedetti e Dominico Speek sosterranno infatti in questo fine settimana il loro ultimo viaggio lontano da casa, che le porterà inper affrontare il Tenaglia.

