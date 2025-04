Donadoni ammette | Deluso dal Milan l’Inter ha due squadre! Poi elogia due nerazzurri

Donadoni, si è espresso così sull'Inter e sulla lotta scudetto con i partenopeiIntervistato da Libero, l'ex allenatore e ct della Nazionale, Roberto Donadoni, si è espresso così sulla stagione del Milan e sulla lotta scudetto tra Napoli e Inter.SUL Milan – «Essendo anch'io, e da sempre, tifoso del Milan dove ho giocato con i risultati che sapete, posso dire di essere immensamente Deluso. Con risultati così la responsabilità è di tutti. Tuttavia un club con Berlusconi presidente, Galliani ad e Braida re del mercato non sarebbe arrivato a questo punto»Milan NEL CAOS – «Eppure gli ottimi giocatori non mancano. Pulisic e Reijnders sono i primi nomi dai quali ripartire dopo un'annata così»CHI VINCE IL CAMPIONATO? – «l'Inter ha una rosa con 2 giocatori per ruolo, e una coesione che fanno pensare non ci siano limiti».

