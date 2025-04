Lanazione.it - Marianna Gigli, la morte dell’amata maestra scomparsa a 41 anni e il grande cuore dei genitori

San Marcello-Piteglio (Pistoia), 4 aprile 2025 - In ricordo della loro figlia,improvvisamente un anno fa a soli 41, hanno deciso di donare al presidio ospedaliero Pacini di San Marcello-Piteglio un capillaroscopio, uno strumento medico utile per la diagnosi e il monitoraggio di malattie vascolari e autoimmuni. Autori del bel gesto idi, Luciano e Irma. "Abbiamo scelto questo presidio – hanno detto i due– perché lo consideriamo un punto di riferimento importante per la montagna". Dopo essersi confrontati con il dottor Marco Frati, direttore della struttura di Medicina Interna, la scelta è caduta su questo dispositivo, che permette di analizzare la morfologia e la concentrazione dei capillari attraverso una sonda con telecamera. Il capillaroscopio, di semplice utilizzo e completamente indolore, può essere integrato facilmente nelle visite ambulatoriali ed aiuta a fornire una valutazione più accurata delle condizioni di salute dei pazienti.