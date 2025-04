Fine settimana di apertura straordinaria per il centro trasfusionale dell' ospedale Cisanello

apertura al centro trasfusionale con due iniziative sabato 5 e domenica 6 aprile, che si auspica siano di richiamo anche per la popolazione, sensibilizzata a donare sangue ed emocomponenti.Arrivano infatti come testimonial in mattinata Magic Joe (sabato) e i componenti del Gioco. Pisatoday.it - Fine settimana di apertura straordinaria per il centro trasfusionale dell'ospedale Cisanello Leggi su Pisatoday.it Un weekend dialcon due iniziative sabato 5 e domenica 6 aprile, che si auspica siano di richiamo anche per la popolazione, sensibilizzata a donare sangue ed emocomponenti.Arrivano infatti come testimonial in mattinata Magic Joe (sabato) e i componenti del Gioco.

