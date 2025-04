Bayern Monaco Inter Kompany studia la formazione per sopperire alle assenze | oggi il test contro l’Augsburg

Bayern Monaco Inter, Kompany studia la formazione per sopperire alle assenze: oggi il test contro l’Augsburg. Ecco l’11 che ha in menteIl Corriere dello Sport si proietta a Bayern Monaco Inter, la gara d’andata dei quarti di finale di Champions League che andrà in scena tra pochi giorni, precisamente martedì 8 febbraio. Vincent Kompany, alle prese con una lunga sfilza di infortunati, oggi farà una prima importante prova di formazione nella sfida di campionato contro l’Augsburg.Bayern Monaco Inter – «L’intensità con cui Kimmich si è allenato sull’esecuzione dei corner lascia supporre una nuova trappola contro l’Inter dopo quella che ha propiziato il 2-0 di Musiala per la Germania contro gli azzurri di Spalletti. Kimmich è uno specialista di calci piazzati. Un fotografo mercoledì lo ha scoperto a calciare con effetto dalla bandierina per scavalcare le sagome di giocatori appostati sul primo palo. Internews24.com - Bayern Monaco Inter, Kompany studia la formazione per sopperire alle assenze: oggi il test contro l’Augsburg Leggi su Internews24.com di Redazionelaperil. Ecco l’11 che ha in menteIl Corriere dello Sport si proietta a, la gara d’andata dei quarti di finale di Champions League che andrà in scena tra pochi giorni, precisamente martedì 8 febbraio. Vincentprese con una lunga sfilza di infortunati,farà una prima importante prova dinella sfida di campionato– «L’intensità con cui Kimmich si ènato sull’esecuzione dei corner lascia supporre una nuova trappolal’dopo quella che ha propiziato il 2-0 di Musiala per la Germaniagli azzurri di Sptti. Kimmich è uno specialista di calci piazzati. Un fotografo mercoledì lo ha scoperto a calciare con effetto dalla bandierina per scavalcare le sagome di giocatori appostati sul primo palo.

