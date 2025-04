Nathalie Guetta si infortuna a Pechino Express e urla contro Vito Bucci | “Dove sei quando ti chiedo aiuto?”

Pechino Express di giovedì 3 aprile Nathalie Guetta si è fatta male scendendo da un pick up a cui, insieme a Vito Bucci, aveva chiesto un passaggio. SI è infortunata alla caviglia e se l'è presa con il suo compagno di avventura: "Dovevi aiutarmi" gli ha urlato. Leggi su Fanpage.it Nella puntata didi giovedì 3 aprilesi è fatta male scendendo da un pick up a cui, insieme a, aveva chiesto un passaggio. SI èta alla caviglia e se l'è presa con il suo compagno di avventura: "Dovevi aiutarmi" gli hato.

Nathalie Guetta si infortuna a Pechino Express e urla contro Vito Bucci: "Dove sei quando ti chiedo aiuto?". Quinta tappa Pechino Express: gli eliminati e l’infortunio. Le sorelle vincono la quarta puntata di “Pechino Express 2025”: a rischio eliminazione I complici e Gli estetici. Elettra Lamborghini mina vagante della nuova puntata di Pechino Express: anticipazioni, coppie in gara e il presunto infortunio. Pechino Express 2025: com'è iniziato e la prima classifica. Pechino Express: Fabio Caressa in lacrime per la figlia (che sta male), Fru incubo delle "Ballerine". Ne parlano su altre fonti

Nathalie Guetta si infortuna a Pechino Express e urla contro Vito Bucci: “Dove sei quando ti chiedo aiuto?” - Nella puntata di Pechino Express di giovedì 3 aprile Nathalie Guetta si è fatta male scendendo da un pick up a cui, insieme a Vito Bucci, aveva chiesto ... (fanpage.it)

Nathalie Guetta e l'infortunio a Pechino Express: "Mi sono fatta male" - La WHAD&P ha stilato un vademecum per la fotoprotezione in età pediatrica, evidenziando rischi e buone pratiche. Filtri solari sicuri, indumenti adeguati ed esposizione controllata per prevenire danni ... (quotidiano.net)

Anticipazioni Pechino Express 2025, 5a puntata 3 aprile 2025/ Infortunio Nathalie Guetta e eclatante novità - Anticipazioni Pechino Express 2025, 5a puntata del 3 aprile 2025: novità clamorosa (Bandiera Leopardata) ed infortunio Nathalie Guetta ... (ilsussidiario.net)