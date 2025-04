Messi contrariato per la decisione dell'Inter Miami di allontanare dal campo la sua guardia del corpo Cheuko

Cheuko. Dopo la Concacaf, anche la Major League Soccer e l`Inter Miami vietano alla guardia del corpo di Lionel. Leggi su Calciomercato.com Cartellino rosso per Yassine. Dopo la Concacaf, anche la Major League Soccer e l`vietano alladeldi Lionel.

