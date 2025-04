Dazi Usa Meloni | Sospendere le norme del green deal sull’automotive

Meloni, torna a parlare delle possibili iniziative per rispondere ai Dazi imposti all’Ue dal presidente americano Donald Trump. E lo fa invocando un intervento in favore del settore auto, uno dei più colpiti dalle tariffe statunitensi, sospendendo le norme del cosiddetto ‘green deal’ in tema di transizione ecologica. “C’è il tema delle norme di green deal in tema di automotive. Forse dovremmo pensare di sospenderle“, ha detto la premier parlando con i cronisti a margine di un evento a Ortona (Chieti). Lapresse.it - Dazi Usa, Meloni: “Sospendere le norme del green deal sull’automotive” Leggi su Lapresse.it La presidente del Consiglio, Giorgia, torna a parlare delle possibili iniziative per rispondere aiimposti all’Ue dal presidente americano Donald Trump. E lo fa invocando un intervento in favore del settore auto, uno dei più colpiti dalle tariffe statunitensi, sospendendo ledel cosiddetto ‘’ in tema di transizione ecologica. “C’è il tema dellediin tema di automotive. Forse dovremmo pensare di sospenderle“, ha detto la premier parlando con i cronisti a margine di un evento a Ortona (Chieti).

