NVIDIA GeForce NOW annuncia 21 nuovi giochi ad aprile

aprile si annuncia come un mese straordinario per gli appassionati di GeForce NOW, la piattaforma di cloud gaming targata NVIDIA che permette di giocare senza interruzioni di download o aggiornamenti. Saranno ben 8, i titoli disponibili al day -one questo mese su GeForce NOW. "The Talos Principle: Reawakened", sarà reso disponibile dal 10 .L'articolo NVIDIA GeForce NOW annuncia 21 nuovi giochi ad aprile proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicaliApple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e SwitchTifa censurata in Final Fantasy VII Rebirth e Remake, fan in rivoltaParamount+ mette le Tartarughe Ninja sulla maglia dell’InterWindows 11 aggiornamento Moment 5, tutte le nuove funzioni Leggi su .com (Adnkronos) –sicome un mese straordinario per gli appassionati diNOW, la piattaforma di cloud gaming targatache permette di giocare senza interruzioni di download o aggiornamenti. Saranno ben 8, i titoli disponibili al day -one questo mese suNOW. "The Talos Principle: Reawakened", sarà reso disponibile dal 10 .L'articoloNOW21adproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicaliApple lancia iMacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3Marzo 2024, tutte le uscite videoper PC, PlayStation, Xbox e SwitchTifa censurata in Final Fantasy VII Rebirth e Remake, fan in rivoltaParamount+ mette le Tartarughe Ninja sulla maglia dell’InterWindows 11 aggiornamento Moment 5, tutte le nuove funzioni

NVIDIA GeForce NOW annuncia 21 nuovi giochi ad aprile. Hollow Knight: Silksong vive: è stato inserito nel database di GeForce Now, presto l'annuncio?. GeForce NOW sbarca su Steam Deck, Apple Vision Pro e Meta Quest 3. Nvidia annuncia dei limiti orari per GeForce Now e gli utenti non sono contenti. Nvidia GeForce Now: i 22 giochi in arrivo a ottobre, c'è anche COD Black Ops 6. NVIDIA annuncia: GeForce NOW arriva su Steam Deck. Ne parlano su altre fonti

NVIDIA GeForce NOW annuncia 21 nuovi giochi ad aprile - (Adnkronos) - Aprile si annuncia come un mese straordinario per gli appassionati di GeForce NOW, la piattaforma di cloud gaming targata Nvidia che permette di giocare senza interruzioni di download o ... (msn.com)

Nvidia GeForce Now: i 22 giochi in arrivo a ottobre, c'è anche COD Black Ops 6 - Nvidia annuncia i 22 titoli in arrivo a ottobre su GeForce Now, 5 dei quali sono disponibili per lo streaming già da questa settimana. "Oggi è il primo GFN Thursday del mese ma anche l'inizio ... (msn.com)

NVIDIA annuncia nuove GPU e tanta IA alla GTC 2025: i reveal di Jensen Huang - Nel contesto della GTC 2025, Jensen Huang ha presentato un ampio numero di progetti. Di mezzo non possono che esserci GPU e IA. (tech.everyeye.it)