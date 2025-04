Ilgiorno.it - L’ascesa del “turismo delle radici“. Con 80 milioni di potenziali visitatori

. Legame con la terra di origine e valore dell’identità tra passato e futuro". Convegno oggi alle 14.30 ad Agritravel Bergamo sul segmento più in crescita nel mondo. Unche coinvolge i discendenti di emigrati italiani desiderosi di riscoprire le proprie, visitare i luoghi di famiglia e immergersi nella cultura locale. Su questo tema Confcommercio Bergamo, dopo il convegno di ottobre ospitato nella sede di via Borgo Palazzo con esperti nazionali e internazionali, ha organizzato ad Agritravel un secondo appuntamento: il convegno “. Legame con la terra di origine e valore dell’identità tra passato e futuro”, appunto. L’incontro, con la partecipazione di esperti del settore, approfondisce i risultati di un’indagine condotta tra i bergamaschi all’estero, realizzata in collaborazione con l’Ente Bergamaschi nel Mondo.