Giornalismo italiano sempre più precario Legge istitutiva degli Ordini una riforma non più rinviabile

Giornalismo italiano”, realizzato dalla Fondazione Paolo Murialdi, in collaborazione con Inps e Università La Sapienza, con il coordinamento scientifico del professor Christian Ruggiero, presentato martedì 18 marzo 2025 a Roma.La preziosa newsletter inviata dal Sindacato Unitario del Giornalisti della Campania è chiarissima già nel titolo “Giornalisti: sempre più lavoratori autonomi che guadagnano molto meno dei subordinati”.“Il Giornalismo italiano è sempre più precario – si Legge nell’articolo -. Sono sempre di più le lavoratrici e i lavoratori autonomi e guadagnano molto meno dei giornalisti assunti».Secondo la segretaria Fnsi Alessandra Costante «il sistema si tiene a galla per il sacrificio quotidiano dei giornalisti dipendenti (sacrificio? e quale?) e grazie al lavoro di freelance e cococo (quello sì, di sacrificio) che oggi sono lavoratori poveri e domani saranno pensionati disperati”. Leggi su Ildenaro.it di Marzio Di Mezza e Giuseppe Picciano I dati sono contenuti nel rapporto su “Lo stato del”, realizzato dalla Fondazione Paolo Murialdi, in collaborazione con Inps e Università La Sapienza, con il coordinamento scientifico del professor Christian Ruggiero, presentato martedì 18 marzo 2025 a Roma.La preziosa newsletter inviata dal Sindacato Unitario del Giornalisti della Campania è chiarissima già nel titolo “Giornalisti:più lavoratori autonomi che guadagnano molto meno dei subordinati”.“Ilpiù– sinell’articolo -. Sonodi più le lavoratrici e i lavoratori autonomi e guadagnano molto meno dei giornalisti assunti».Secondo la segretaria Fnsi Alessandra Costante «il sistema si tiene a galla per il sacrificio quotidiano dei giornalisti dipendenti (sacrificio? e quale?) e grazie al lavoro di freelance e cococo (quello sì, di sacrificio) che oggi sono lavoratori poveri e domani saranno pensionati disperati”.

Giornalismo italiano sempre più precario. Legge istitutiva degli Ordini, una riforma non più rinviabile. Giornalismo italiano sempre più precario. Legge istitutiva degli Ordini, una riforma non più rinviabile. Giornalismo e aziende alimentari: un rapporto sempre più difficile…. Sei anni senza Gino Falleri riferimento del giornalismo italiano. I mali del giornalismo italiano e il loro antidoto collettivo. Giornalismo, la Ue si dice preoccupata per l’indipendenza della Rai. Ne parlano su altre fonti

Giornalismo italiano sempre più precario. Legge istitutiva degli Ordini, una riforma non più rinviabile - di Marzio Di Mezza e Giuseppe Picciano I dati sono contenuti nel rapporto su “Lo stato del giornalismo italiano”, realizzato dalla Fondazione Paolo Murialdi, in collaborazione con Inps e Università ... (ildenaro.it)

Giornalismo sociale, "dare voce a chi non ha voce" è sempre necessario - Per questo, per concludere, oggi ha ancora senso parlare di giornalismo sociale e forse ne ha ancora di più rispetto che in passato perché è qualcosa che riguarda tutti e lo farà sempre di più e ... (lavialibera.it)

A Vespa il Laurentum: è una delle figure più illustri e influenti del giornalismo - (Adnkronos) – Bruno Vespa è "una delle figure più illustri e influenti del giornalismo italiano ... celebre programma Porta a Porta, Vespa ha sempre incarnato i valori di rigore ... (msn.com)