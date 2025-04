Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2025 ore 11:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura il raccordo anulare in carreggiata esterna traffico rallentato tra Ardeatina e Appia e più avanti all'altezza dell'uscita Anagnina in interna la circone attualmente è scorrevole andiamo sul tratto Urbano della A24 Qui abbiamo rallentamenti tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est verso il centro ora il traffico sulle consolari sulla Cassia code a tratti tra il raccordo e Tomba di Nerone nei due sensi di marcia sulla Flaminia si rallenta all'altezza di via dei Due Ponti e sulla Salaria in prossimità dell' aeroporto dell'Urbe in entrambi i casi verso il centro sulla Tiburtina code anche per cantieri attivi raccordo via di Affile in direzione Tivoli infine i cantieri ricordiamo che sulla A12Tarquinia per lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza dalle ore 22 di fino alle 6 di domani mattina rimarrà chiusa al traffico lo svincolo di cerveteri-ladispoli in entrata verso l'Aurelia Pertanto si consiglia di utilizzare lo svincolo di Santa Severa Santa Marinella da Francesca Loiacono e altra l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della