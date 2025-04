Devi viaggiare verso gli Stati Uniti? Occhio al tuo cellulare ecco perché

cellulare venga richiesto alla frontiera per essere sottoposto a controlli più approfonditi Ilgiornale.it - Devi viaggiare verso gli Stati Uniti? Occhio al tuo cellulare, ecco perché Leggi su Ilgiornale.it È possibile che il telefonovenga richiesto alla frontiera per essere sottoposto a controlli più approfonditi

Devi viaggiare in aereo? Occhio a cosa indossi: in quali casi si rischia di restare a terra - Dal momento che non vi è una vera e propria imposizione di un vestiario, quanto piuttosto una restrizione per certe scelte d'abbigliamento, sembra che le compagnie siano in assoluta legalità. (msn.com)

Germania: consigli di viaggio verso gli Stati Uniti più ''severi'' dopo il fermo di tre cittadini - Il ministero degli Esteri del Paese ha chiarito che le indicazioni aggiornate non costituiscono un avviso ufficiale di viaggio per gli Stati Uniti. #EuropeNews ... (msn.com)