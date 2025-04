Lotta contro i bocconi avvelenati | i cani scoprono esche pericolose

Leccotoday.it - Lotta contro i bocconi avvelenati: i cani scoprono esche pericolose Leggi su Leccotoday.it Altra importante operazione. I carabinieri forestali dei Nuclei di Salò e Idro hanno condotto la bonifica in una zona sensibile del Bresciano, avvalendosi della preziosa collaborazione dell'unità cinofila antiveleno del Nucleo Carabinieri Forestale di Dervio. L'intervento ha interessato un'area.

Lotta ai bocconi avvelenati: prosegue la campagna di sensibilizzazione nei comuni della Bassa Romagna. Esche e bocconi avvelenati, divieto di utilizzo e di detenzione. Stop ai bocconi avvelenati, al via una campagna per proteggere gli animali da morte e sofferenze. ?? Mangia un boccone avvelenato: il bassotto Flash lotta tra la vita e la morte. Lotta ai bocconi avvelenati, al via la nuova campagna di sensibilizzazione. Arco: c'è il sospetto di esche avvelenate nella zona boschiva di Gambor.

Il fiuto del cane Sole salva i lupi: così ha scoperto chi seminava bocconi avvelenati per “farsi giustizia da solo” - La Polizia Provinciale di Bergamo ha individuato e fermato un uomo che lasciava bocconi avvelenati nei boschi della Val Seriana per uccidere i lupi ... (fanpage.it)

Sperlonga: segnalati bocconi avvelenati in strada per i gatti - Bocconi avvelenati tra Itri e Sperlonga: segnalata la presenza di cibo sospetto in zona Vignole. Allarme tra i cittadini per i gatti uccisi. Ecco cosa prevede ... (gaeta.it)

Temù (Bs). Bocconi avvelenati: bonificata l’area - Un triste fenomeno oltre che una pratica illegale e pericolosa, i bocconi avvelenati mettono a rischio la vita di tutti gli animali senza distinzione, dalla fauna selvatica agli animali domestici. (ilmetropolitano.it)