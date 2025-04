Amica.it - Vent’anni di principe Alberto di Monaco. Con Charlene (non sempre) al suo fianco

Era il 6 aprile 2005 quando, all’alba, si spense ilRanieri. Ricoverato da un mese in ospedale per un’infezione alla trachea, non si era più ripreso. A peggiorare la malattia, il vizio di fumare. Ben 60 sigarette al giorno, pare. Che, nel tempo, non gli diedero scampo. Alla morte dell’uomo, in carica da ben 56 anni, succedette il figlio. Non il primogenito – prima di lui, nacque lassa Carolina, dopo di lui, la sorella Stephanie – ma l’unico maschio. E in una famiglia reale in cui vige ancora la legge salica, fu chiaro fin dalla nascita a chi sarebbe toccato, un giorno, diventare il nuovo sovrano monegasco.di: studi, passioni, amoriNato il 14 marzo 1958,diè cresciuto coccolato dalle sorelle.