Firenze la Galleria dell’Accademia gratis per la Domenica al museo

Firenze, 3 aprile 2025 - Domenica 6 aprile 2025 la Galleria dell'Accademia di Firenze apre le porte gratuitamente per la Domenica al museo. Ritorna l'iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’accesso gratuito ai musei e ai parchi archeologici statali la prima Domenica di ogni mese. Il museo fiorentino osserverà il consueto orario d'apertura, dalle 8.15 alle 18.50 (ultimo ingresso alle 18.20). Grazie alla #Domenicalmuseo, i visitatori avranno un'occasione unica per celebrare i 550 di Michelangelo Buonarroti ammirando alcuni dei suoi capolavori più prestigiosi. La Galleria dell’Accademia di Firenze, infatti, custodisce il maggior nucleo scultoreo dell’artista – un monumentale insieme che comprende i quattro Prigioni, il San Matteo, la Pietà di Palestrina e, naturalmente, il David. Lanazione.it - Firenze, la Galleria dell’Accademia gratis per la Domenica al museo Leggi su Lanazione.it , 3 aprile 2025 -6 aprile 2025 ladell'Accademia diapre le porte gratuitamente per laal. Ritorna l'iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’accesso gratuito ai musei e ai parchi archeologici statali la primadi ogni mese. Ilfiorentino osserverà il consueto orario d'apertura, dalle 8.15 alle 18.50 (ultimo ingresso alle 18.20). Grazie alla #, i visitatori avranno un'occasione unica per celebrare i 550 di Michelangelo Buonarroti ammirando alcuni dei suoi capolavori più prestigiosi. Ladi, infatti, custodisce il maggior nucleo scultoreo dell’artista – un monumentale insieme che comprende i quattro Prigioni, il San Matteo, la Pietà di Palestrina e, naturalmente, il David.

