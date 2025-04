Come sta veramente re Carlo III? Esclusa l’ipotesi dell’abdicazione per William i tempi non sono ancora maturi | i sudditi non hanno ancora assorbito la sua figura

Come sta veramente re Carlo III? La sosta forzata ed il ritorno in ospedale, per controlli più approfonditi, a fine marzo, hanno gettato nuovamente un’ombra sulla salute del sovrano che un anno e mezzo fa aveva comunicato al mondo di avere un cancro. “Un dosso lungo il percorso” hanno definito l’episodio di “reazione avversa alle cure” da Buckingham Palace cercando di non generare panico e stemperare gli animi di chi si aspetta un peggioramento.Il re, dal canto suo, non aiuta certo il lavoro dei medici e delle terapie perchè, a differenza di quanto gli verrebbe consigliato per far fronte al suo stato precario di salute, la sua agenda resta e rimane fitta quasi Come se nulla fosse cambiato dal momento della diagnosi del febbraio dello scorso anno.Il lavoro e gli impegni ufficiali sono la stella polare di un uomo oggi 76enne che ha aspettato tutta la vita per svolgere questo ruolo e mettersi la sua corona in testa. Ilfattoquotidiano.it - Come sta veramente re Carlo III? “Esclusa l’ipotesi dell’abdicazione, per William i tempi non sono ancora maturi: i sudditi non hanno ancora assorbito la sua figura” Leggi su Ilfattoquotidiano.it stare? La sosta forzata ed il ritorno in ospedale, per controlli più approfonditi, a fine marzo,gettato nuovamente un’ombra sulla salute del sovrano che un anno e mezzo fa aveva comunicato al mondo di avere un cancro. “Un dosso lungo il percorso”definito l’episodio di “reazione avversa alle cure” da Buckingham Palace cercando di non generare panico e stemperare gli animi di chi si aspetta un peggioramento.Il re, dal canto suo, non aiuta certo il lavoro dei medici e delle terapie perchè, a differenza di quanto gli verrebbe consigliato per far fronte al suo stato precario di salute, la sua agenda resta e rimane fitta quasise nulla fosse cambiato dal momento della diagnosi del febbraio dello scorso anno.Il lavoro e gli impegni ufficialila stella polare di un uomo oggi 76enne che ha aspettato tutta la vita per svolgere questo ruolo e mettersi la sua corona in testa.

