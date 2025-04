Dazi Trump scuotono i mercati | banche ed energia in forte calo

forte corrente di vendita che tiene sotto scacco i mercati internazionali, dopo l'avvio dei Dazi decisi da Donald Trump. In Europa il comparto azionario delle banche lascia sul terreno il 6% e l'energia il 3%. Lo stoxx 600 cede il 2%. Tra le banche del Vecchio continente le più colpite sono Banco Sabadel (-9%), Societe Generale (-8%), Deutsche Bank (-7,6%), Santander e Bnp Paribas (-6%), Abn Amro (-5,5%). A Piazza Affari le peggiori sono Mps e Unicredit (-8.4%). Sono in forte calo anche i titoli del settore energetico con petrolio e gas in netto calo, con i timori di una recessione. Il Wti scende del 3,7% a 64,50 dollari al barile. Il Brent è in calo del 3,4% a 67,77 dollari. Ad Amsterdam il gas è+ in calo del 3,1% a 37,97 euro al megawattora. Giornata in rosso anche per le auto (-1,9%) con Renault (-4,4%), Volkswagen (-2,8%), Mercedes e Bmw (-2,6%) Porsche (-1,3%) e Stellantis (-4%). Quotidiano.net - Dazi Trump scuotono i mercati: banche ed energia in forte calo Leggi su Quotidiano.net Non si allenta lacorrente di vendita che tiene sotto scacco iinternazionali, dopo l'avvio deidecisi da Donald. In Europa il comparto azionario dellelascia sul terreno il 6% e l'il 3%. Lo stoxx 600 cede il 2%. Tra ledel Vecchio continente le più colpite sono Banco Sabadel (-9%), Societe Generale (-8%), Deutsche Bank (-7,6%), Santander e Bnp Paribas (-6%), Abn Amro (-5,5%). A Piazza Affari le peggiori sono Mps e Unicredit (-8.4%). Sono inanche i titoli del settore energetico con petrolio e gas in netto, con i timori di una recessione. Il Wti scende del 3,7% a 64,50 dollari al barile. Il Brent è indel 3,4% a 67,77 dollari. Ad Amsterdam il gas è+ indel 3,1% a 37,97 euro al megawattora. Giornata in rosso anche per le auto (-1,9%) con Renault (-4,4%), Volkswagen (-2,8%), Mercedes e Bmw (-2,6%) Porsche (-1,3%) e Stellantis (-4%).

