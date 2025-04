Immissioni in ruolo dirigenti scolastici 591 i posti autorizzati per il 2024 25 DECRETO

DECRETO n. 177 del 13 agosto 2024 con il riparto su base regionale del contingente assunzionale di dirigenti scolastici autorizzato per l'anno scolastico 2024/2025.L'articolo Immissioni in ruolo dirigenti scolastici, 591 i posti autorizzati per il 2024/25. DECRETO . Leggi su Orizzontescuola.it Pubblicato oggi sul sito del Ministero dell'istruzione e del merito iln. 177 del 13 agostocon il riparto su base regionale del contingente assunzionale diautorizzato per l'anno scolastico/2025.L'articoloin, 591 iper il/25.

