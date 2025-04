Falsi crediti di imposta per 17 milioni di euro denunciato il titolare di una ditta di autoricambi a Pisa

Pisa – Frode fiscale nell’ambito del bonus facciate: maxisequestro, denuncia al legale rappresentante e cessazione della partita Iva nata solo per effettuare operazioni inesistenti, Nel corso delle attività di polizia economico-finanziaria svolte a contrasto degli illeciti in materia di spesa pubblica, i finanzieri del comando provinciale di Pisa hanno dato esecuzione a un sequestro preventivo pari a circa 1,7 milioni di euro di crediti d’imposta inesistenti riconducibili al bonus facciate, frutto di un sistema fraudolento perpetrato da una società di capitali Pisana operante nel settore del commercio di autoricambi.Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Gip del tribunale di Pisa a seguito delle indagini svolte dai militari del Gruppo di Pisa i quali – coordinati dalla locale procura – hanno scoperto una frode fiscale finalizzata all’indebita creazione di crediti d’imposta maturati nell’ambito delle misure di sostegno introdotte nel settore degli interventi di ristrutturazione edilizia. Leggi su Corrieretoscano.it – Frode fiscale nell’ambito del bonus facciate: maxisequestro, denuncia al legale rappresentante e cessazione della partita Iva nata solo per effettuare operazioni inesistenti, Nel corso delle attività di polizia economico-finanziaria svolte a contrasto degli illeciti in materia di spesa pubblica, i finanzieri del comando provinciale dihanno dato esecuzione a un sequestro preventivo pari a circa 1,7didid’inesistenti riconducibili al bonus facciate, frutto di un sistema fraudolento perpetrato da una società di capitalina operante nel settore del commercio di.Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Gip del tribunale dia seguito delle indagini svolte dai militari del Gruppo dii quali – coordinati dalla locale procura – hanno scoperto una frode fiscale finalizzata all’indebita creazione did’maturati nell’ambito delle misure di sostegno introdotte nel settore degli interventi di ristrutturazione edilizia.

