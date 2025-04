Riscatti Juve | da Kolo Muani a Conceicao cosa filtra sul futuro dei calciatori in prestito Tutti gli aggiornamenti

JuventusNews24Riscatti Juve: da Kolo Muani a Conceicao, cosa filtra sul futuro dei calciatori in prestito. Qui di seguito Tutti gli aggiornamenti sui due calciatoriL'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di quei calciatori della Juve che attualmente sono in prestito nel club bianconero. Tra questi ci sono anche Kolo Muani e Conceicao.Per i due il futuro è legato a doppia mandata alla qualificazione alla prossima Champions League. Senza è difficile che possano essere riscattati rispettivamente da PSG e Porto per 40 e 30 milioni di euro.

