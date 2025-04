Trento 19enne uccide il padre a coltellate per difendere la madre da un’aggressione Arrestato

Trento. Un ragazzo di 19 anni ha accoltellato il padre di 46 anni, di origine bosniaca, uccidendolo. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, il giovane sarebbe intervenuto per difendere la madre, vittima di un’aggressione da parte del marito all’interno dell’abitazione. L’episodio si è consumato nel cuore della notte. Il ragazzo, dopo aver colpito il padre, è rimasto sul posto in attesa delle forze dell’ordine, che lo hanno Arrestato in flagranza di reato con l’accusa di omicidio. Le indagini, affidate al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Trento, sono coordinate dalla Procura locale. Gli inquirenti stanno cercando di chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e approfondire il contesto familiare all’origine del gesto. Leggi su Open.online Tragedia familiare nella notte a Mezzolombardo, comune della provincia di. Un ragazzo di 19 anni ha accoltellato ildi 46 anni, di origine bosniaca,ndolo. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, il giovane sarebbe intervenuto perla, vittima dida parte del marito all’interno dell’abitazione. L’episodio si è consumato nel cuore della notte. Il ragazzo, dopo aver colpito il, è rimasto sul posto in attesa delle forze dell’ordine, che lo hannoin flagranza di reato con l’accusa di omicidio. Le indagini, affidate al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di, sono coordinate dalla Procura locale. Gli inquirenti stanno cercando di chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e approfondire il contesto familiare all’origine del gesto.

Trentino, 19enne uccide il padre per difendere la mamma - LaPresse. Un 19enne uccide il padre per difendere la mamma. Omicidio a Mezzolombardo: un ragazzo di 19 anni uccide il padre per difendere la madre. Trento, 19enne uccide il padre a coltellate per difendere la madre da un'aggressione. Arrestato. Trento, 19enne uccide il padre per difendere la madre. Omicidio a Mezzolombardo, figlio uccide il padre a coltellate per difendere la madre: arrestato il 19enne. Ne parlano su altre fonti

Trento: 19enne uccide il padre per difendere la mamma - AGI - Tragedia familiare nella notte a Mezzolombardo in Trentino dove un giovane di 19 anni ha ucciso a coltellate il padre di 46 anni di origine bosniaca. Stando alle prime informazioni, il figlio ha ... (msn.com)

Trento, 19enne uccide a coltellate il padre per difendere la madre - È una vera tragedia quella accaduta la scorsa notte Mezzolombardo (Trento) dove un 19enne ha pugnalato a morte il padre che per l'ennesima volta aveva aggredito la madre.Il fattoL'uomo, un 46enne bosn ... (msn.com)

Trento, 19enne uccide il padre per difendere la madre a Mezzolombardo: arrestato - È successo in nottata. Il ragazzo, stando alle prime informazioni, sarebbe intervenuto per proteggere la madre che, in quel momento, stava subendo un'aggressione da parte del padre. Il 19enne è ... (tg24.sky.it)