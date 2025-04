Liberoquotidiano.it - Nanni Moretti, la sinistra non si è accorta del suo infarto

Partiamo dalla buona notizia: le condizioni di«sono eccellenti e l'umore è ottimo», potrebbe essere dimesso a giorni. Lo spiegano dal San Camillo di Roma, dove il regista è ricoverato dopo l'che lo ha colpito mercoledì. Archiviata la cronaca, notiamo come dall'universo politico in cuigravita non siano arrivati messaggi pubblici di solidarietà. Tutti muti, nel Pd e a. Niente «ci vediamo presto» né «Forza!». Peculiare, perchéè “il regista della”. Non s'intenda la tendenza salottiera. E nemmeno si intenda la rivendicata fede politica. Piuttosto l'impegno, costante e critico, la militanza cinematografica, la sempiterna volontà di sferzare l'area di riferimento. Ne è simbolo Palombella Rossa: il muro di Berlino sarebbe crollato due mesi dopo l'uscita nelle sale e Michele Apicella, onorevole del Pci e onnipresente alter-ego cinematografico di, nel film dopo un incidente perde la memoria.