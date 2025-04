Sciopero trasporti 8 e 9 aprile 2025 | stop a treni e trasporto locale Fasce di garanzia orari info utili

2025 prende il testimone dal 2024 in tema di proteste e mobilitazioni, che continuano a mettere in ginocchio il paese (e chi deve viaggiare) anche nel mese di aprile: si parte con lo Sciopero trasporti dell’8 e 9 aprile e si continua per tutto il mese, con le giornate dell’11, 17 e 23. Le braccia si incrociano per il primo grande Sciopero del mese, quello del settore ferroviario nelle giornate di martedì 8 e mercoledì 9. In queste date trenitalia, Trenord, Italo e tutto il settore su rotaia causerà disagi a viaggiatori e viaggiatrici, da nord a sud.Denominatori comuni alla base delle proteste, sono il rinnovo del contratto collettivo, la sicurezza sul lavoro, la gestione dei turni e le condizioni lavorative generali nel settore ferroviario. Leggioggi.it - Sciopero trasporti 8 e 9 aprile 2025: stop a treni e trasporto locale. Fasce di garanzia, orari, info utili Leggi su Leggioggi.it Ilprende il testimone dal 2024 in tema di proteste e mobilitazioni, che continuano a mettere in ginocchio il paese (e chi deve viaggiare) anche nel mese di: si parte con lodell’8 e 9e si continua per tutto il mese, con le giornate dell’11, 17 e 23. Le braccia si incrociano per il primo grandedel mese, quello del settore ferroviario nelle giornate di martedì 8 e mercoledì 9. In queste datetalia, Trenord, Italo e tutto il settore su rotaia causerà disagi a viaggiatori e viaggiatrici, da nord a sud.Denominatori comuni alla base delle proteste, sono il rinnovo del contratto collettivo, la sicurezza sul lavoro, la gestione dei turni e le condizioni lavorative generali nel settore ferroviario.

