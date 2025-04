Leggi su Fanpage.it

"Oggi nessuno vuole fare l'insegnante di, nessuno si presenta ai concorsi e le cattedre rimangono vuote. Per questo vengono chiamati supplenti non qualificati che creano danni per i ragazzi, a volte permanenti". Grazia, mamma di due ragazzi con ladi, racconta la sua esperienza nel mondo scolastico a Fanpage.it.