Trento 19enne uccide il padre per difendere la madre

padre nei confronti della madre. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Trento e il nucleo investigativo del comando provinciale, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.Il 19enne è rimasto nell’appartamento dopo l’omicidio e non ha tentato la fugaDopo aver commesso l’omicidio, il 19enne non ha tentato la fuga ed è rimasto all’interno dell’appartamento, dove è stato arrestato. Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che la lite sia degenerata rapidamente, fino a culminare con la coltellata fatale che ha portato alla morte dell’uomo. Lettera43.it - Trento, 19enne uccide il padre per difendere la madre Leggi su Lettera43.it Un uomo di 46 anni, di origine bosniaca, è stato ucciso nella notte tra il 3 e il 4 aprile a Mezzolombardo, in Trentino, all’interno della propria abitazione. A colpirlo con diverse coltellate sarebbe stato il figlio di 19 anni, esasperato dai continui episodi di violenza delnei confronti della. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile die il nucleo investigativo del comando provinciale, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.Ilè rimasto nell’appartamento dopo l’omicidio e non ha tentato la fugaDopo aver commesso l’omicidio, ilnon ha tentato la fuga ed è rimasto all’interno dell’appartamento, dove è stato arrestato. Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che la lite sia degenerata rapidamente, fino a culminare con la coltellata fatale che ha portato alla morte dell’uomo.

