Turchia | arrestate 11 persone per boicottaggio

Turchia sono state arrestate 11 persone sospettate di aver diffuso appelli per un boicottaggio dello shopping nell'ambito di una protesta in corso contro l'arresto del sindaco di Istanbul Ekrem İmamoğlu. La polizia turca ha arrestato 11 persone sospettate di aver diffuso appelli per un boicottaggio dello shopping nell'ambito.

