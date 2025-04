Lapresse.it - F1, Gp Giappone 2025: orari tv8

Al via il weekend del Gp del. Le qualifiche e la gara verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport e in differita su tv8. Le prove libere invece solo in diretta su Sky e in streaming su Now e SkyGo.Gpe dove vederlo in tvLa gara del Gp delè il terzo appuntamento del Mondiale di F1 ed è in programma domenica 6 aprilesul circuito di Suzuka alle 7 ora italiana (le 14 in) e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1, CANALE 207, in streaming su Now e SkyGo. La corsa sarà poi visibile in differita su TV8 alle ore 14. Gpprove e qualificheSabato 5 aprile invece sono in programma le terze prove libere tra le 4.30 e le 5.30 ora italiana (le 11.30-12.30 in) trasmesse in diretta sempre su Sky Sport F1. Alle 8 ora italiana scatteranno invece le qualifiche, trasmesse sempre in diretta su Sky e poi in differita su Tv8 alle 14.