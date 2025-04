Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-04-2025 ore 11:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeBuongiorno dalla redazione in studio Maria Barbara Taormina circolazione Regolare sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24L'Aquila continua Ponte Galeria a Fiera diRomics edizione primavera 2020 5 possibili difficoltà alin tutta la zona circostante fino alle 13 in piazza dei Santi Apostoli manifestazione con il possibile disagio tutta l'area circostante altra manifestazione con corteo in largo Bernardino da Feltre la linea 3 direzione stazione Trastevere è limitata a Piazza di Porta San Paolo la linea 8 invece Direzione Piazza Venezia limita il percorso a Largo Bernardino da Feltre da oggi realizzazione della fermata ferroviaria Pigneto con chiusura della Circonvallazione Casilina modifica il percorso della linea 5 m c n 11 è chiusa viale Tirreno per lavori tra Piazza Capri e via monginevra in direzione di viale Jonio inevitabili le code delle ore diMaggiore anche sul corso Sempione piazza direi dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito