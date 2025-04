Borsa di Milano in caduta libera | Ftse Mib cala del 47% tra vendite su banche e assicurazioni

Borsa di Milano è in caduta libera, con il Ftse Mib in calo del 4,7% a 35.360 punti, in linea con gli altri listini europei. Peggiorano i future su Wall Street, dopo il tondo della vigilia. Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0981 sul dollaro. A Piazza Affari sono in picchiata le banche. Mps lascia sul terreno l'8,7%, Unicredit (-8,6%), Banco Bpm (-8,2%), Bper (-8%), Popolare Sondrio e Intesa (-7,8%). Raffica di vendite anche per le assicurazioni dove Unipol cede il 6,8% e Generali il 5,6%. Male il comparto dell'auto dove Iveco è in flessione del 6,1% e Stellantis (-3,9%). Male Leonardo (-6,6%), Tim (-5,8%) e Stm (-3,4%). In controtendenza Diasorin (-1,7%), Ferrari (-1,1%), Amplifon (-1%).

