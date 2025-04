Quotidiano.net - Economia europea resiliente: crescita prevista nonostante le sfide geopolitiche

"L'si sta dimostrandodi fronte a shock economici consecutivi" come il Covid e la guerra della Russia in Ucraina e "ci aspettiamo che laeconomica dell'Ue continui: l'anno scorso abbiamo avuto unacomplessiva dell'1%" e "quest'anno ci aspettiamo unaleggermente più rapida". Lo ha detto il commissario Ue all', Valdis Dombrovskis, durante una conferenza a Riga, rispondendo a una domanda sulla resilienza dell'del Vecchio Continente davanti all'attuale incertezza geopolitica. Dombrovskis ha indicato che le nuove stime economiche Ue saranno pubblicate il 16 maggio.