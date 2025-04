Panorama.it - Tom Cruise, il commosso ricordo di Val Kilmer: “Ti auguro il meglio nel tuo prossimo viaggio”

Tomha scelto il silenzio nelle ore immediatamente successive alla notizia della scomparsa di Val, ma non ha mancato di rendere omaggio al collega nel suo primo evento pubblico. L’attore e produttore è intervenuto al CinemaCon di Las Vegas per presentare Mission: Impossible – The Final Reckoning, in uscita il23 maggio, e ha voluto dedicare un momento speciale aldell’amico scomparso.Sul palco del Caesars Palace, davanti a una platea gremita,ha chiesto al pubblico un momento di raccoglimento:«Vorrei rendere omaggio a un mio caro amico, Val», ha dichiarato, come riportato da Variety. «Non riesco a esprimere quanto io abbia ammirato il suo talento, e quanto mi sia sentito onorato quando si unì a Top Gun, e ancora di più quando tornò in Top Gun: Maverick».