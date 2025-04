Metropolitanmagazine.it - La collezione nerd di oggetti di scena iconici Hollywoodiani è in vendita per una cifra folle

Una vastadidi, set, costumi e cimeli difranchise di fantascienza è inper unavicina ai 5 milioni di dollari. SellerForce ha pubblicato un nuovo annuncio per una vastadi Sci-Fi World, un museo senza scopo di lucro dedicato alla storia dei film di fantascienza di Hollywood, creato dalla Hollywood Science Fiction Foundation. Gli organizzatori del museo non hanno in programma di rinnovare il contratto di locazione, quindi stanno cercando di vendere un enorme lotto ditratti da franchise come Star Trek , Star Wars, Spider-Man, Iron Man, Il Signore degli Anelli, Robocop e altri, e il prezzo richiesto per tutto è attualmente di 4.900.000 milioni. Sci-Fi World ha aperto nel 2024 e comprendeva una Hall of Heroes e una Hall of Robots, ma l’organizzazione avrebbe anche lanciato corsi di trucco ed effetti speciali, proiezioni di film e conferenze, nonché aree che potevano essere affittate per eventi speciali.