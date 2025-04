Ilgiorno.it - Weekend 4, 5 e 6 aprile 2025: cosa fare a Milano e in Lombardia

Leggi su Ilgiorno.it

Unsempre ricco di grandi attrazioni in questo primo scorcio di primavera in. Seè sempre il fulcro dell’attività culturale e ricreativa, con gli eventi legati al Salone del Mobile, le altre 11 province lombarde, in proporzione, non fanno mancare nulla a chi vuole divertirsi, scoprire luoghi, palazzi e castelli, cercare attività adeguate a famiglie e con bambini, gustarsi i piatti più tradizionali nelle sagre e rassegne gastronomiche. Ma anche concerti, spettacoli teatrali e passeggiate all’aperto, pic nic e feste di primavera. Traversali vi sono alcune rassegna ed eventi che attraversano tutto il territorio, con aperture straordinarie. Un esempio sono le Case dei personaggi illustri aperte, in tutta Italia, il 5 e 6. Le Case dei personaggi illustri in, in particolare, sono, partendo da, l’Atelier Vincenzo Balena, aperto gratuitamente per una visita fra sculture, disegni e dipinti, mentre Villa Bernasconi di Cernobbio in provincia di Como include nel biglietto d’ingresso la possibilità di prendere parte al laboratorio “Stampare con il legno”.