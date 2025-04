Studenti in piazza contro tagli all’istruzione e riarmo proteste in tutta Italia | Scuole per tutti non bombe

Studenti in piazza contro tagli all’istruzione e riarmo, proteste in tutta Italia: “Scuole per tutti, non bombe” - Manifestazioni in diverse città contro le politiche del governo. Torino si è unita alle proteste nazionali degli studenti, promosse dal Fronte della Gioventù Comunista. (orizzontescuola.it)

Genova, corteo e protesta di studenti e precari: "Basta tagli e stop al riarmo" - Percorso - A Genova il corteo è partito da piazza De Ferrari per poi proseguire in piazza Portello, via XXV Aprile, piazza Corvetto, la zona di Brignole, via XX Settembre e per finire piazza Matteotti ... (telenord.it)

Bologna, studenti occupano il tetto della facoltà di Matematica: «Contro il riarmo europeo e i tagli all'Università» - Iniziativa del collettivo "Cambiare rotta":«Gli studenti non stanno in silenzio davanti a tutto ciò, contro tagli, riforme e riarmo abbiamo deciso di occupare il tetto di matematica» ... (corrieredibologna.corriere.it)