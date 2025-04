La One UI 7 beta sbarca anche sulla fascia media | Samsung Galaxy A55 apre le danze

Galaxy S24 (ma anche di Galaxy Z Flip6 e Z Fold6) stanno contando i (pochi) giorni che li separano dall’aggiornamento stabile alla One UI 7, quest’oggi arriva una buona notizia per la fascia media: Samsung Galaxy A55 è infatti il primo modello a entrare a far parte del programma beta della .L'articolo La One UI 7 beta sbarca anche sulla fascia media: Samsung Galaxy A55 apre le danze proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - La One UI 7 beta sbarca anche sulla fascia media: Samsung Galaxy A55 apre le danze Leggi su Tuttoandroid.net Mentre i possessori deiS24 (madiZ Flip6 e Z Fold6) stanno contando i (pochi) giorni che li separano dall’aggiornamento stabile alla One UI 7, quest’oggi arriva una buona notizia per laA55 è infatti il primo modello a entrare a far parte del programmadella .L'articolo La One UI 7A55leproviene da TuttoAndroid.

Come installare la One UI 7 Beta sui Samsung Galaxy S24, guida (aggiornato: Beta 5). La One UI 7.0 arriva in beta su Galaxy S23: finalmente ci siamo. Samsung One UI 7 Beta porta le funzionalità Galaxy AI su più dispositivi Galaxy. La versione beta di One UI 7.0 è ora disponibile per.... La nuova beta della One UI 7 per Samsung Galaxy S23 porta alcune funzionalità prese da S25. Samsung: quando la One UI 7 uscirà dalla Beta?. Ne parlano su altre fonti

Samsung Galaxy A55 comincia a ricevere One UI 7.0 (ma non è per tutti) - Di recente la casa asiatica ha lanciato il nuovo Galaxy A56 (disponibile anche in Italia): oltre a nuove funzionalità AI il mid-range arriva con a bordo l’ultima One UI 7. Intanto, aspettando il ... (gizchina.it)

Tutto pronto per il Samsung Galaxy S23: la beta One UI 7.0 in uscita - Dopo averlo annunciato un paio di settimane fa, Samsung ha finalmente aperto il programma One UI 7.0 Beta per la serie Samsung Galaxy S23. L’aggiornamento è ora disponibile in India e Corea del Sud. (geekissimo.com)

Samsung Galaxy A55 joins the One UI 7 beta bandwagon - Now, in a better late than never move, Samsung has commenced One UI 7 beta testing for the Galaxy A55 in South Korea. The program should also expand to India and the UK. Since the phone never ... (androidpolice.com)