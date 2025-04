Coppa Italia 4 giocatori sanzionati e multa di 10 000 euro per il Milan | ecco perché

Leggi su Ilnerazzurro.it

Il primo atto del doppio Derby ditra Inter eha espresso il proprio verdetto: tutto rimandato ai secondi novanta minuti. Scenario a dirla tutta pronosticabile, con le squadre che nelle sfide su 180? difficilmente sono propense nei primi 90? ad optare per un tipo di partita improntato allo spettacolo. Nonostante ciò, la sfida di ieri sera a San Siro è stata comunque piacevole, giocata su discreti ritmi e con le occasioni che non sono mancate. Oltre ai gol siglati, si annoverano due ottime iniziative di Leao: prima fermato da Martinez, e poi sfortunato su una conclusione a giro. Spreconi, invece, in casa Inter, con De Vrij, Frattesi e Zalewski incapaci di battere a rete da pochi metri.Il resoconto del Giudice SportivoIl ritmo della partita abbiamo detto essere stato gradevole e, di conseguenza, l’intensità non è mancata.