Con i dazi di Trump rischiamo di perdere 11 miliardi di export verso gli Usa. L'allarme di Granelli (Confartigianato).

Sono numeri che fanno tremare i polsi. Più che un fronte eminentemente politico se ne apre uno, drammatico, che non riguarda solo l’economia in senso stretto ma la tenuta sociale del nostro Paese all’indomani dell’applicazione deida parte del presidente degli Stati Uniti, Donald. E sono i numeri che fornisce, sulle colonne di Formiche.net, il presidente nazionale diMarcoche, in premessa, scolpisce un concetto: “La politica deinon paga per nessuno. Le sfide commerciali si vincono garantendo la libera circolazione delle merci”.Presidente, oggi sappiamo con certezza che Donaldapplicherà ai Paesi dell’Ue il 20% di. Come si tradurrà questo impatto sull’economia italiana?Iimposti dagli Stati Uniti avranno un impatto significativo sull’economia italiana, in particolare per le micro e piccole imprese che esportanogli Usa.